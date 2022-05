Eu me armo, tu te armas, um dia nos mataremos todos, e a pólvora vencerá

O moral dessa história milenar talvez esteja mesmo descrito - desde sempre! - pelos filmes de ficção apocalípticos, tipo Mad Max e outros, que retratam um planeta selvagem, destruído após uma derradeira guerra atômica, habitado por tribos selvagens em busca de água, alimento e energia (foto: Reprodução/Warner Bros) Remonta os primórdios da existência humana, do Australopiteco ao Homo Sapiens, a violência por meio de conflitos e guerras em busca de território, comida e poder. Todos os Homos - habilis, ergaster, erctus, neanderthalensis - experimentaram a fragilidade de uma vida efêmera diante da iminência e certeza dos ataques dos predadores e tribos rivais.









Leia também: Bolsonaro diz que muitos de seus militantes são 'malucos e dignos de pena' Caminhamos milhões de anos de evolução, para chegarmos à Idade Média produzindo as mais sanguinárias e cruéis batalhas de nossa odisséia. Um pouco antes, ainda sob a égide do Império Romano e seus inimigos, guerras igualmente sangrentas e impiedosas, que duravam décadas, transformaram a existência humana em verdadeiro inferno sobre a Terra.





A idade moderna, com o desenvolvimento da agricultura e do comércio, e a forte expansão da navegação marítima, prometia uma nova era em que os homens, já dotados de alguma racionalidade e propensão à coexistência e intercâmbio, experimentariam períodos de paz e prosperidade, algo comum ao desejo intrínseco da maioria absoluta dos seres humanos.





TUDO PODE PIORAR





Contudo, colonização, escravidão, guerras religiosas e toda a sorte de sacrilégios humanitários, culminaram, igualmente, em mais dois ou três séculos de pura bárbarie e, pior, maior distanciamento e ódio dos povos. Quanto mais o mundo evoluía, maiores os conflitos. Quanto maiores os conflitos, justamente pela evolução, mais terríveis eram.









Hoje, em pleno século XXI, após mais de 2.5 milhões de anos do surgimento da espécie originária do Homo Sapiens - 200 mil anos atrás - a humanidade não apenas não abandonou guerras e armas, como produz conflitos em série, ao redor do globo, e arma-se de forma cada vez mais potente e aniquiladora, garantindo a pulsão de morte de cada dia.





OTAN EM EXPANSÃO





Em épocas mais recentes, à partir dos genocídios comunistas na Ásia e Europa oriental, guerras étnicas tribais (na África) e religiosas (no Oriente Médio), não esquecendo as primeira e segunda guerras mundiais - tampouco a Guerra Fria -, o homem decidiu demarcar seus territórios (terra, religião, economia, influência) com mais ênfase e virulência.





A instabilidade no Oriente Médio, a a ameaça chinesa sobre Taiwan, o morticínio dos Emirados Árabes sobre o Iêmen, as 'limpezas' étnicas africanas, e agora a invasão da Ucrânia, pela Rússia, motivada (também) pela expansão da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), reforçam nossa gênese guerreira e aptidão pela autodestruição.





Finlândia e Suécia, com o apoio e incentivo dos países ocidentais que formam a OTAN, decidiram entrar no bloco, causando novas ameaças russas. Na Ucrânia, a inesperada resistência, com o apoio militar dos Estados Unidos, França, Inglaterra, Polônia, etc., colocou o sanguinário Vladimir Putin em maus lençóis, o que traz ainda mais perigo.





PUTIN DO JUÍZO FINAL





Isolado pelo mundo, com a economia em frangalhos após o boicote e os embargos em massa das grandes economias, Putin pode sentir-se ainda mais à vontade para reagir de forma selvagem - que lhe é peculiar; e aos russos, historicamente falando - e escalar um conflito de dimensões verdadeiramente catastróficas, inclusive de ordem nuclear.





O moral dessa história milenar talvez esteja mesmo descrito - desde sempre! - pelos filmes de ficção apocalípticos, tipo Mad Max e outros, que retratam um planeta selvagem, destruído após uma derradeira guerra atômica, habitado por tribos selvagens em busca de água, alimento e energia. O homem, ao que parece, é mesmo o lobo do homem.





No fim do último dia da epopéia humana, haverá apenas um único vencedor: as armas - objeto de desejo e motivo de proselitismo de tanta gente, inclusive no Brasil, como Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto. Os homens, que passaram a existência inteira se armando, enfim encontrarão o devido e merecido destino: a paz eterna da inexistência.