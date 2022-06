Prótese peniana de militar vale R$ 60 mil. Do contribuinte otário, R$ 4 mil

(foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)



Outro espanto é a regra aprovada pelo patriota presidente da República, sempre tão preocupado e zeloso com o dinheiro do povo, que permite que oficiais de alta patente, ocupando cargos no governo federal, acumulem salários e aposentadorias. Resultado: militares recebendo até R$ 1 milhão por ano. Ainda bem que acabou a mamata. O Exército brasileiro, sempre tão admirado pela população, sob o desgoverno de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, rebaixou-se tremendamente. Quase 15 mil militares, entre temporários e efetivos, tornaram-se servidores do Executivo e conheceram as tentações da carne. Literalmente, aliás! As picanhas superfaturadas que o digam.Outro espanto é a regra aprovada pelo patriota presidente da República, sempre tão preocupado e zeloso com o dinheiro do povo, que permite que oficiais de alta patente, ocupando cargos no governo federal, acumulem salários e aposentadorias. Resultado: militares recebendo até R$ 1 milhão por ano. Ainda bem que acabou a mamata.



O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO), em entrevista à Mara Luquet, do canal My News no Youtube, afirmou que o custo das tais próteses penianas, compradas pelo Exército, chegou a incríveis 60 mil reais em alguns casos. Sabem quanto custa as próteses que o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza para a população? Cerca de 4 mil reais.



Durante o auge da pandemia, cerca de 75 mil militares receberam, indevidamente, o auxílio emergencial de R$ 600, proposto e aprovado pelo Congresso, a despeito de Paulo Guedes, o ex-posto Ipiranga, que queria R$ 200. Pegos no crime, 28 mil ‘defensores da pátria’ não devolveram o butim. Os pobres que realmente precisam? Que se lasquem, ué.



Se você, leitor amigo, leitora amiga, chegou até aqui e é fã de carteirinha das Forças Armadas, sugiro que pense a respeito. Não, não estou dizendo para mudar de opinião, até porque a Instituição tem grandes quadros e muita importância. Apenas chamo sua atenção para um certo tipo de idolatria cega e idota. Se é Poder Público, confie desconfiando. Sempre!