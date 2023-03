Conheça os 10 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas

A Espanha é o país mais seguro do mundo para as mulheres que viajam sozinhas. Barcelona é o destino mais procurado por elas (foto: Carlos Altman/EM)





Foi-se o tempo em que viajar era algo para se fazer somente com amigos ou família. Na última década, vem crescendo de forma considerável o número de pessoas que viajam sozinhas, em especial as mulheres. Quando falamos de viajar desacompanho(a), a questão da segurança é ainda mais importante, principalmente para elas.

De acordo com a Travel Industry Association, cerca de 32 milhões de mulheres americanas viajam sozinhas em um ano. Infelizmente, muitos países ao redor do mundo são perigosos para as viajantes do sexo feminino. Alguns incidentes amplamente divulgados, como o mochileiro alemão de 26 anos que foi brutalmente assassinado na Tailândia ou as duas mulheres escandinavas decapitadas no Marrocos, exemplificam os perigos que as mulheres enfrentam quando viajam para o exterior em certos países.





Em uma tentativa de determinar quais países são os mais perigosos para as mulheres, o casal de jornalistas Asher e Lyric Fergusson estudaram e classificaram os 50 países turísticos mais populares. O Women’s Danger Index (índice de perigo para mulheres) classificou cada país com base nos fatores: violência física ou sexual, discriminação, feminicídios, equidade de gênero e até mesmo a sensação de segurança nas ruas.

Com base no Women’s Danger Index 2023, foi desenvolvido um ranking que levou em conta os países mais perigosos e os mais seguros para as mulheres que viajam sozinhas. No top 10 da lista, oito países se encontram na Europa, um na ásia e, das Américas, somente o Canadá entrou na listagem.





O Brasil, infelizmente, é o segundo país mais perigoso para as mulheres (África do Sul, encabeça a lista). Apenas 28% das mulheres relataram sentir-se seguras andando sozinhas à noite e o país tem a terceira maior taxa de feminicídios no mundo. O país também ficou em sexto lugar no percentual de mulheres que sofreram violência física ou sexual por parte de seus parceiros íntimos, com 36,9%.





Vamos ao ranking dos melhores países para mulheres viajarem sozinhas:





1. Espanha

Catedral da Sagrada Família, ícone do arquiteto Gaudí, em Barcelona (foto: Carlos Altman/EM)





A Espanha é o país mais seguro do mundo para mulheres que viajam sozinhas e é o 2º destino mais visitado (atrás apenas da França). Esta joia mediterrânea abençoada pelo sol teve um desempenho muito bom com as atitudes de segurança nas ruas, baixa discriminação legal e baixa violência contra as mulheres. Vide a repercussão do jogador Daniel Alves, denunciado por estupro, e a forma como ocorreu a prisão dele.





2. Cingapura

Abrigando mais de 1.5 milhão de plantas, o Gardens by the Bay é uma das maiores atrações de Cingapura (foto: Carlos Altman/EM)

O único país no Top 10 que não está na Europa, Cingapura é de longe o país asiático mais seguro do planeta. Excelentes classificações em mais da metade das áreas, incluindo 92% das mulheres que se sentem seguras ao caminhar sozinhas à noite, fazem com que essa nação insular realmente se destaque. Curiosamente, a vizinha Malásia, foi o décimo primeiro pior país no Women’s Safety Index e é separado apenas por uma pequena ponte, inclusive os dois falam a mesma língua.





3. Irlanda

A Grafton Street, no Centro de Dublin, capital da Irlanda é o local de compras com feiras de flores, cafés e pubs (foto: Failte Ireland/Divulgação )

A pequena nação insular da Irlanda tem níveis particularmente baixos de discriminação legal, desigualdade de gênero e violência contra as mulheres. A Irlanda também apresentou níveis relativamente baixos de violência sexual não praticada por parceiros. Uma área em que ainda há espaço para melhorias é a grande diferença salarial em áreas como pesquisa científica, onde as mulheres ganham 30% menos que os homens.





4. Áustria

Construído no século 17, o Palácio Schönbrunn serviu durante anos como residência de verão da família imperial de Viena (foto: Henry Sneutel/Divulgação.)

A Áustria tem alguns dos níveis mais baixos de violência sexual e desigualdade de gênero entre todos os destinos analisados. Apenas 4 pontos atrás da Irlanda, o país é o quarto mais seguro para mulheres que viajam sozinhas. Uma coisa que o destaca é o fato de 100% das mulheres terem algum tipo de educação secundária.





5. Suíça

Alpes Suíços são preferidos para quem procura frio e esportes de inverno (foto: Trip Trips)

Alguns diriam que a Suíça é o país mais bonito da Europa, com suas inúmeras montanhas de tirar o fôlego e paisagens de contos de fadas. Mas além disso, a Suíça teve um desempenho muito bom com segurança nas ruas e baixos níveis de homicídio intencional contra mulheres. Embora no país, surpreendentemente, as mulheres não tinham direito ao voto até 1971.





6. Noruega

Fiordes da Noruega atrai visitantes do mundo todo. O país, com um dos maiores índices de IDH, foca na segurança, educação e bem estar (foto: Lu Evans/EM)

Noruega é um país seguro, pitoresco e tem alguns dos fiordes mais impressionantes. Os noruegueses podem ser conhecidos por serem umtratamento igualitário das mulheres na Europa.





7. Portugal

Com baixos índices de violência e leis que asseguram a igualdade de gênero, Portugal entrou na lista de destinos seguros (foto: Carlos Altman/EM)

Portugal é um ótimo destino para viajantes individuais, inclusive para mulheres. É seguro, acessível, amigável e mais, de língua portuguesa como padrão e o inglês amplamente falado. Se você está procurando seu próximo destino de viagem solo (ou talvez o primeiro), Portugal deve ser um dos principais candidatos.





8. Croácia

Sucesso nas telas, as muralhas de Dubrovnik, na Croácia, virou local de peregrinação dos amantes de Game of Thrones (foto: Elvis Barukcic/AFP)

Com proximidade e fortes raízes na Itália, a Croácia é um dos destinos mais seguros da lista. Esta nação ensolarada se saiu bem com ruas relativamente seguras e baixos níveis de homicídios intencionais.





9. Canadá

Toronto, no Canadá, é conhecida como a "capital intercambista" no mundo. O fator segurança pesa na escolha (foto: Declev Reinier/Divulgação)

De todos os países das Américas, o Canadá é considerado o destino mais seguro para as mulheres que viajam sozinhas. O país também tem algumas das pessoas mais educadas do mundo e, claro, encantador pelas suas cidades com um charme especial e um toque multicultural, e pela grande variedade de paisagens naturais.





10. Polônia

Cracóvia, segunda cidade da Polônia, é um dos mais importantes destinos na Europa Central (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

A Polônia é um país da Europa Central que tem tudo o que um viajante poderia desejar. Cidades movimentadas, aldeias remotas e vilas pitorescas são abundantes neste país incrivelmente magnífico. A Polônia é uma ótima opção para mulheres que viajam sozinhas