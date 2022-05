Escolas particulares de BH suspendem aulas por casos de COVID

Disseminação de casos de COVID nas escolas Colégio Sagrado Coração de Jesus e do Colégio Santo Agostinho fazem aulas presenciais serem suspensas (foto: Jomar Braganca/Divulgacao e Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Duas turmas do Colégio Sagrado Coração de Jesus e estudantes do Colégio Santo Agostinho tiveram aulas presenciais suspensas nesta semana com alunos que testaram positivo para a COVID-19. O protocolo das escolas é de que com três alunos confirmados para o vírus as aulas devem voltar para o modelo virtual por uma semana.









O Colégio Santo Agostinho, em BH, também suspendeu turmas por conta de casos da doença. Para esses alunos, as atividades permanecem remotas até que "transcorram os dias necessários para o retorno presencial", informou a escola em nota.





A escola, entretanto, não informou a quantidade de turmas que tiveram aulas suspensas e nem qual a data de previsão para o retorno presencial.





O Colégio Sagrado Coração de Jesus afirmou que o uso de máscaras não é mais obrigatório em salas de aula e nas dependências das escolas desde a liberação pela prefeitura de Belo Horizonte e também do governo do estado.





O Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro-MG) defende que o protocolo seja cumprido sempre que houver casos positivos para a COVID. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, entre abril e maio deste ano, foram registrados 24 surtos de COVID-19 em escolas públicas e particulares e 14 turmas foram suspensas.





Números de COVID-19





Em Belo Horizonte as máscaras podem voltar a ser obrigatórias , conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa quarta-feira (18/5). Após a liberação das máscaras, em 28 de abril, os casos de COVID aumentaram 68% na capital.





Entre 20 e 29 de abril, foram 882 confirmações para o coronavírus em Belo Horizonte, número que saltou para 1.485 entre os dias 10 e 17 de maio. Não só a capital vive um novo crescimento dos índices, como Minas Gerais. Enquanto no período de 1° a 10 de maio foram 7.251 novas confirmações no estado, entre 11 e 18 de maio o total passou a 14.586 casos, um aumento de 101%.





Confira a nota do Colégio Santo Agostinho na íntegra:





"O Colégio, desde o início da pandemia, vem seguindo todas as determinações dos órgãos competentes para casos suspeitos e confirmados de Covid-19, de forma a zelar pela saúde e segurança de sua comunidade escolar. Além disso, continua estimulando, para famílias e colaboradores, a manutenção das medidas preventivas que, até o momento, garantiram a redução da disseminação da Covid-19, como a higienização das mãos com álcool 70% e o uso de máscaras em ambientes fechados.





De acordo com a nota técnica 046/2021, da Prefeitura de Belo Horizonte, atualizada em 15 de fevereiro de 2022 e ainda vigente no município, se forem identificados, em uma mesma turma, pelo menos 10% dos estudantes com diagnóstico positivo de Covid-19, as atividades presenciais precisam ser suspensas, por 10 dias corridos, a partir do último contato com caso confirmado. Verificamos a vigência da referida Nota Técnica, no último dia 17 de maio, com a Secretaria Municipal de Saúde.





Na Unidade do Colégio em Belo Horizonte, foram detectadas turmas que se enquadram na obrigatoriedade de afastamento e que estão, no momento, realizando suas atividades de forma remota, até que transcorram os dias necessários para o retorno presencial."

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.