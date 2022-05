Mês de maio já tem mais casos de COVID que mesmo período de abril

Número de casos de COVID volta a subir em BH e em Minas após liberação das máscaras (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O novo boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde apontou que, entre a quarta (18/5) e esta quinta-feira (19/5), foram registrados 2.389 casos de COVID e 3 mortes em Minas Gerais. Até o momento, foram 61.458 pessoas que morreram pelo vírus e o total de contaminações é de 3.381.551.









A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte anunciou ontem a possibilidade de retorno da obrigatoriedade de máscaras , que está sendo analisada pelo órgão. A média móvel de casos diários em Minas está em 1.906,7.





Quanto à vacinação no estado, 83,4% da população acima de 5 anos está com as duas doses de vacina e 58,4% dos maiores de 18 anos estão com o primeiro reforço. O segundo reforço, também chamado de 4ª dose, já foi aplicado em 20,8% do público-alvo.





Em BH, a ação de repescagem da campanha de imunização contra a COVID acontece de segunda a sexta-feira, nos centros de saúde e postos extras listados no site da PBH