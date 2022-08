Se Lula é guerreiro do povo brasileiro, eu sou Madre Teresa de Calcutá

Lula no palco do comício em BH (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)





O jornalista Chico Pinheiro foi, e ainda é, um dos grandes nomes da imprensa brasileira de todos os tempos, além de atleticano dos melhores - sua maior e melhor qualidade!! Para abrilhantar o currículo, foi casado com uma das mais belas jornalistas do País, Carla Vilhena, com quem teve três filhos (dois meninos e uma menina, hoje moça e moços feitos).





Recentemente, após mais de 32 anos de casa, Francisco de Assis Pinheiro deixou a Rede Globo e pendurou as chuteiras. Apesar de gaúcho de nascimento, adotou Minas Gerais como estado natal, e também São Paulo, para onde se mudou em 1989. Agora que joguei conversa fora, com o auxílio sempre luxuoso do Google, vamos ao que interessa.









O odor advinha da presença de um punhado de políticos metaforicamente mau-cheirosos, em alusão aos seus anos e anos ou de descaso puro e simples com a população, ou de roubalheira escancarada mesmo. O principal deles, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, iniciava sua milésima centésima quadragésima nona campanha eleitoral.





No cardápio verborrágico da velha turma, a mentirada de sempre e as promessas que jamais serão cumpridas, além dos elogios e adjetivos, mais falsos do que nota de 3 reais, a que essa gente mesquinha e falaciosa atribui a si mesma. Não à toa, o inexorável mantra dos populistas cafajestes, entoado em nome do maior deles, na voz de Chico Pinheiro.









Eu pergunto ao grande Chico: guerreiro do brasileiro? Por que, hein? O que o pai do Ronaldinho dos Negócios fez para merecer tal título? Qual sua luta em prol do povo? Qual sua batalha por um Brasil melhor? Qual seu legado, além do mensalão e do petrolão? O que, além de Dilma Rousseff, criou para o País? Guerreiro, Chico, só se for da Odebrecht.