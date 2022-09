Debate na Globo: e aí, Lula? 5 perguntas matadoras para enterrar o petista

Mas a “lapada” de agora é no chefão do mensalão, e não no devoto da cloroquina. Vou listar, abaixo, 5 perguntas que os demais candidatos à Presidência deveriam fazer ao líder do petrolão no debate da Globo , marcado para essa quinta-feira (29/9), com potencial de não apenas desmoralizar o petista mas afundá-lo na eleição de 2 de outubro. Bora lá: