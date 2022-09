Debate: Padre Kelmon é orçamento secreto de Bolsonaro, aquele da vara curta

Senadora para imbrochável: "Não me cutuque com sua vara curta" (foto: Reprodução/Debate Band) Maravilha! Já sei em quem votar contra a cleptocracia lulopetista que está prestes a retornar ao Poder: Padre Kelmon, do, do, do, sei lá de qual partido, muito menos o número, mas no próximo dia 2 de outubro, não quero nem saber, será o padreco de araque na cabeça. E ai das urnas eletrônicas fraudadas se transferirem meu voto para o amigão do Queiroz.





O debate do pool de empresas de comunicação deste sábado à noite foi um fiasco de audiência, e também de resultado prático. Bolsonaro se mostrou um pouco melhor , mas nada que irá lhe mover de patamar. Ciro, coitado, já não sabe se vai (para Paris) ou se fica. E Tebet, a melhor outra vez , planta agora para colher daqui a quatro anos. Os outros…









não me cutuque com SUA vara curta”. Na mosca! O ponto alto da noite, acreditem!, e mostra muito o nível do blá blá blá, foi a “carcada” que a senadora Soraya deu no imbrochável: “”. Na mosca! Chamou o mito de bilau pequeno, hehe . Algo assim para uma criança birrenta - de dez ou doze anos de maturidade e inteligência emocional; o caso do presida - é devastador.