Virada? Pesquisa na Fogo de Chão em NY dá 99% a Bolsonaro

Bolsolândia, NY, dá a vitória ao mito (foto: Reprodução/ Twitter) Não tem nada mais chato, atualmente, do que eleitor fanático. O pior é que parece ser a maioria, e talvez seja mesmo, considerando que 78% já definiram o voto ou em Lula, o meliante de São Bernardo, ou em Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto . Só esse idiota aqui que vos escreve é que faz parte dos 6% de “nem-nem”: nem o chefão petista nem o amigão do Queiroz.





Essa gente estranha - os fanáticos - não acredita em nada que não venha da sua bolha. Pior. Acreditam em tudo que venha dela. Pesquisa eleitoral, então, é um prato cheio. Se o cara é bolsominion, por exemplo, só irá acreditar no Datapovo, instituto imaginário criado pelo bolsonarismo , para desqualificar a ciência, matemática e estatística.









Acabei de assistir a um vídeo do almoço do presidente com seus apoiadores em Nova York, repetindo o programa do ano passado, em uma churrascaria famosa de Midtown, cuja origem é o Brasil (Fogo de Chão), e entendi a lógica dessa turma. Em êxtase histérico, os patriotas e cidadãos de bem , em nome de Jesus, é claro, festejavam o Messias.







Ali está o tal DataPovo, tão acreditado e festejado por 9 de cada 10 dos meus melhores amigos. Ok, vá lá, 8 de cada 10. Com muito boa vontade, 7 de cada 10. O problema (para eles) é que o Brasil não é a churrascaria de NY. Ao contrário! No Brasil, Rachadinhas, mansões em dinheiro vivo, centrão, Ciro Nogueira, PL e Valdemar Costa Neto, Fernando Collor, 700 mil mortes por covid-19, vacinas, corrupção no MEC, cartão corporativo, verbas secretas, ataques à democracia, violência contra homossexuais, negros e mulheres? Que se danem. A nossa bandeira jamais vermelha, e pronto!

Essa turma, geralmente aprisionada em condomínios e carros que acreditam torná-los seres superiores, não conhece Riachão do Bacamarte, na Paraíba, ou Jacarezinho dos Homens, em Alagoas. Aliás, não conhecem (de perto) nem mesmo as favelas ou periferias da própria cidade em que vivem. Por isso tão refratários à realidade do País.





Quando perguntam em seus clubes, nas suas festas, na porta da escola dos filhos, nos grupos de WhatsApp em quem as pessoas irão votar, têm a certeza de que o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias compradas em dinheiro vivo irá levar no primeiro turno, e que todas as pesquisas são fraudadas e financiadas pelos comunistas.