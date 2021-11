O PT não perde uma única oportunidade de se mostrar asqueroso; é Lula lá

Ortega cumprimenta nicaraguenses: 'para Lula e sua grei, eleições na Nicarágua são exemplo para o mundo' (foto: Cesar PEREZ / Nicaraguan Presidency / AFP)

Gleisi Hoffmann, apelidada de Coxa - ou Amante - nas planilhas de propina da Odebrecht, e ex-esposa de Paulo Bernardo, ex-ministro petista que surrupiou dinheiro dos aposentados, a presidente nacional do partido saudou a vitória do assassino sanguinário Nicolás Maduro na última ‘eleição’ venezuelana (eleição muito entre aspas!!).









lulopetismo , líder das esquerdas brasileiras, sempre apoiou o Irã e o regime teocrata que apedreja mulheres infiéis e mata homossexuais. Sempre apoiou também terroristas da esquerda mundial (Cesare Battisti) e grupos igualmente terroristas como Hamas e Hezbollah. Mais: Lula chamou o iraniano Ahmadinejad de amigo e o líbio Gaddafi, de irmão.





Para você que já está enojado e com engulhos atômicos, segue a última dos adoradores de assassinos: em nota oficial, o PT saudou a ‘milésima’ reeleição seguida do autocrata nicaraguense Daniel Ortega (a esposa é vice!!), que simplesmente mandou prender os sete rivais políticos que estavam à sua frente nas pesquisas de intenção de voto:









- Leia:



‘O PT saúda as eleições nicaraguenses deste domingo, 7 de novembro, em grande manifestação popular e democrática deste país irmão. Os resultados que apontam para a reeleição de Daniel Ortega e Rosario Murillo confirmam o apoio da população a um projeto político que tem como objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário.’- Leia: Como Ortega foi de revolucionário discreto a governante 'mão de ferro

Calma, leitor amigo. Não acabou, não. Tem mais! Tome um omeprazol, respire fundo, reze umas três Ave Maria e prossiga, se for capaz:





‘Vitória conquistada apesar das tentativas de desestabilização do governo e do bloqueio internacional contra a Nicarágua, situação que penaliza pobres e necessitados. Esperamos seguir com a FSLN no caminho de construção de uma América Latina e Caribe livres e soberanos, região de paz e democracia social que possa servir de exemplo para o mundo.’





Então, ficamos assim: para Lula e sua grei, as manifestações populares em Cuba são ilegítimas; as eleições na Nicarágua são exemplo para o mundo, e a Venezuela é democrática até demais. E quem não concordar, claro, é neo liberal e/ou fascista. Eis aí a espécie que acusa, com toda razão!, o bolsonarismo de ser a desgraça que é.





Sabem qual é o problema desses caras? Um gambá cheira o outro e não gosta da fedentina.