Cai mais um mito do 'mito': imbrochável Bolsonaro não é

Amarelou, chanfrou, recuou, arregou, desistiu, acovardou, fugiu, deu para trás, fugiu da raia, retrocedeu, deu no pé, saiu correndo, voltou atrás, retraiu, encabulou, acanhou, abandonou, cagou no pau…

São tantos os sinônimos que definem a humilhação pública a que se submeteu Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, após reunir centenas de milhares de cabeças de gado nas ruas, que lhe ‘autorizaram’ o golpe de Estado, ao se desculpar com o STF , especialmente e nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, que precisaria de mais alguns textos para findar o repertório encontrado nos dicionários nacionais.

Particularmente eu não recomendo. Mas quem tiver coragem, agora já pode colocar à prova os outros I’s presidenciais: incomível e imorrível . Apenas aconselho que, no primeiro caso, o louco que tentar use preservativo. E, com o segundo, não vou fazer nenhuma piada, tipo ‘use faca afiada’ ou algo estúpido do gênero, como ele próprio, Bolsonaro, certamente faria - e não se cansa de fazer! - pois não sou tão babaca quanto; só um pouquinho, hehe.