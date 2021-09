Golpista frouxo e arregão, Bolsonaro posa de democrata e mente outra vez

Cada vez mais isolado, apoiado apenas por uma malta de vagabundos como ele - bando de fascistas ridículos de meia idade -, o valentão que deu um ultimato acaba de se recolher à sua devida insignificância e relevância.









‘No instante em que o país se encontra dividido entre instituições é meu dever, como Presidente da República, vir a público dizer’





O País não se encontra dividido, nem entre as instituições. Há apenas um aloprado golpista, apoiado por 15% ou 20% de brasileiros idiotas, arrastando a nação ou para o cemitério ou para a fome. E presidente é o escambau! Pois jamais presidiu, jamais trabalhou. Só promoveu desordem, arruaça e desgraça desde que assumiu.



‘Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes’





Frouxo, covarde… bunda mole! Agrediu o tempo todo, mentiroso safado.

‘Mas na vida pública as pessoas que exercem o poder, não têm o direito de "esticar a corda", a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia’









Leia: Pacheco sobre nota de Bolsonaro: 'É disso que o Brasil precisa' Cínico ordinário. É tudo o que você fez até se estrepar em 7 de setembro passado.





‘Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum’





Calor do momento? O que foi, valentão de araque? Tá com medinho, é? Há mais de dois anos, com ou sem calor do momento, esse imoral agride e ofende a todos que não rezam pela sua cartilha golpista homicida. E que mané bem comum!! Só se for o bem comum da família das rachadinhas e das mansões milionárias alugadas e/ou compradas a preço de barraco.

‘Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país’





Como é possível reiterar algo que você nunca teve e jamais terá?

‘Democracia é isso: Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição’





Democracia? O que você entende de democracia? O executivo, sob seu comando, jamais trabalhou junto de alguém. Além do mais, desde quando você e essa corja que infesta Brasília (nos três Poderes!!) trabalham em favor do povo?





É em favor do povo as rachadinhas? É em favor do povo o fundo eleitoral bilionário? É em favor do povo vacina superfaturada? É em favor do povo aumento de impostos para pagar motociatas?





‘Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais Poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles’





É um sem vergonha de uma figa, viu? Disposto a manter diálogo, né? ‘Canalha, saia daí’ é diálogo? ‘Chega, porra! Acabou!’ é diálogo? ‘Estou dando um ultimato a esse ministro’ é diálogo? ‘Esse presidente não vai obedecer as decisões desse ministro’ é harmonia?





‘Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores, e conduzo os destinos do nosso Brasil’





Povo brasileiro??? Só rindo desse babaca. E ainda assina:









DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA





O correto seria: Deus (o meu), Pátria (a Bolsolândia), Família (a Bolsonaro)