Dicas imperdíveis para o vestibular da Ufu 2023

462

*Conteúdo produzido por Flávio de Castro

estudante em biblioteca (foto: freepik)

O vestibular da Ufu – dicas sobre as obras literárias

No próximo domingo, dia 02 de julho, ocorrerá a primeira etapa do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse exame, a prova de literatura ocupa um espaço muito especial, uma vez que ela exige a leitura de 10 obras artísticas e literárias de diversos gêneros. Para o(a) candidato(a) bem preparado, o bom desempenho nessa prova, especificamente, somado ao um aproveitamento regular nas outras disciplinas, pode garantir a nota necessária para a aprovação em qualquer curso.

Para ajudar você nessa tarefa, nós do Det On-line disponibilizamos aulas completas de análise dessas obras em seu canal do Youtube. As aulas estão abertas e é possível também printar os quadros e os trechos destacados das obras exigidas. E, para revisar essas aulas e incrementar ainda mais a sua preparação, resolvemos elaborar também uma lista pontual com dicas relevantes para acertar as questões relativas a cada uma das obras.

A SIBILA – (Agostina Bessa-Luis) Nesse romance modernista português é importante destacar a complexa relação entre a tradição e o matriarcado. Além disso é bom atentar para a linguagem ousada da autora que, apesar do tema, destoa das narrativas portuguesas do século XIX.

O VERDUGO (Hilda Hist) – preste muita atenção no sentido político da obra, sobretudo quando relacionada ao período em que foi escrita. Outro ponto interessante é o valor simbólico dos Homens Coyotes, que sugerem a possibilidade de uma revolução.









CONTOS (Machado de Assis) – “O caso da vara” e “Pai contra mãe”- reparar no retrato impressionante da escravidão e a sua inserção no cotidiano brasileiro. Lembre também que a relação arbitrária de poder também aparece no “Conto de escola”

O KARAÍBA (Daniel Munduruku) neste romance é importante relacionar a profecia do Karaíba à história do pré-Brasil . Vale à pena também observar o registro de hábitos e saberes dos povos indígenas.

Alunos do Determinante na biblioteca. (foto: Agência Nicácio)

TERRA NEGRA (Cristiane Sobral) Nesta obra é relevante notar como a variedade formal e estilística serve de suporte para uma poesia de intenção política, ou melhor, uma poesia negra feminina, como bem assinala a autora. Atente também para as questões de sexualidade retratadas nos poemas.

BOM DIA, CAMARADAS (Ondjaki) Busque fazer a relação da narrativa com o processo de libertação de Angola, considerando a perspectiva infanto-juvenil do protagonista, que confere lirismo e fantasia a um contexto histórico revolucionário.

BACURAU (Kleber Mendonça Jr) Note a postura decolonial do filme, que aproveita para satirizar o cinema e a cultura estadunidense. É importante reparar no sentido simbólico da personagem Lunga e na importância que o museo tem para o povoado.

A FÁBRICA DO POEMA (Adriana Calcanhoto) O álbum é todo faz uso da função metalinguística e referencia o fazer poético. Destaque para a enumeração de figuras de linguagem e para as construções sonoras ( ritmo) das palavras.





Esperamos que esse material te ajude em sua revisão e que você faça uma excelente prova no domingo!

Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante

A instituição é referência em Belo Horizonte e está comemorando 10 anos de fundação. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.

Alunos Pedro e Júlia aprovados em Medicina na UFMG (foto: divulgação)

A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1ºna Medicina UFMG entre os pré-vestibulares de Minas Gerais, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acredita que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.

www.determinantebh.com.br