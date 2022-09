Eleições 2022: entenda, Bolsonaro, não é a economia. É a rejeição, estúpido

Campeões nacionais de rejeição (foto: Fotomontagem/Reprodução/Google) Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, caminha a passos largos e ligeiros rumo a uma sova eleitoral vexatória. Por que vexatória? Ora, porque se dará para um ex-presidiário, execrado quatro anos atrás por 70% ou mais da população , cuja rejeição só não é maior do que a sua própria. Entendam: não é o meliante de São Bernardo que está vencendo; é o amigão do Queiroz que está perdendo. E para si mesmo, literalmente.





O momento econômico do Brasil é péssimo, dos piores do mundo, mas a bem da verdade, já foi ainda mais terrível para seu povo, principalmente o mais pobre, e há alguns meses, vem ensaiando ligeira melhora. Além disso, o saco de bondades estatal foi aberto com louvor haja vista a PEC Kamikase, a isenção de impostos, o aumento do Auxílio Brasil , enfim, as medidas eleitoreiras, endossadas pelo liberal de araque Paulo Guedes.





Ainda assim, o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones e muito dinheiro vivo, não sai do patamar de 30% a 35% das intenções de voto. Seu desgoverno também não é de todo mal em outros setores, bem como sua pregação ideológica e o uso desavergonhado da religião - e dos cofres públicos -, juntos e somados, deveriam ser capazes de alçá-lo a uma condição melhor na disputa.









Bem, porque há uma outra variável, talvez muito mais importante, que, no caso, chama-se Jair Bolsonaro. O devoto da cloroquina é o maior cabo eleitoral do chefão petista. Ninguém, no Brasil, atrai mais ódio e rejeição que o “mito”. Suas falas abjetas, seu comportamento asqueroso , sua existência miserável em todos os aspectos fazem dele um ser odiento e odiado, pouco importa os resultados que apresente - que também não são grande coisa.





O Auxílio Brasil de 600 reais não apaga o “e daí?, não sou coveiro”. A queda do desemprego não apaga suas agressões contra as mulheres. O preço mais baixo dos combustíveis não apaga seu autoritarismo golpista. Se para uma gigante parcela da população, Bolsonaro é o Messias, para outra, ainda maior, ele é o Anticristo em pessoa. Se o salário mínimo dobrasse amanhã, ainda assim Lula venceria entre os mais pobres