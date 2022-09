Só faltava essa: Temer fala em Lula anistiar Bolsonaro. Eu desisto

Quem aí pode julgar ou anistiar alguém? (foto: Fotomontagem/Reprodução/Google Imagens) Eu não sou inteligente, não sou bom e não sou especialista em nada. Sou apenas um observador atento do cotidiano e me informo (bem!!) o quanto posso. Mas se tem algo que não sou, é incoerente. Sim, posso até mudar de ideia sobre alguma coisa, digamos, flexível, mas não opino ao sabor dos ventos nem muito menos das ocasiões.





Desde que me envolvi em política, ou melhor, no noticiário político, no final dos anos 1990, antevéspera de uma de nossas grandes tragédias ( a primeira eleição do meliante de São de Bernardo, desprezando José Serra ), fui, sou e serei oposição ao lulopetismo. Posso mudar de ideia? Sem chance. Eis uma das “coisas inflexíveis” para mim.





Um leitor provocador pode perguntar: “e se Lula vencer e fizer um excepcional governo”? Bem, elogiarei o que for bom, criticarei o que for ruim, mas me manterei opositor ferrenho do chefão petista e de sua visão míope, torpe, mofada, cínica, populista e sempre interesseira (eleitoreira) e egoísta da sociedade, do Brasil e do mundo.









Por isso, ainda que eu tenha absoluta ojeriza e profundo asco do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem chamo de verdugo do Planalto, e que seja o mensaleiro do PT a única chance de defenestrar o amigão do Queiroz do poder central , prefiro cortar o dedo indicador (sem trocadilho de mau gosto) do que apertar o 13 no dia 2 de outubro.





Além disso, se o líder do Petrolão (conforme o MPF - Ministério Público Federal) confirmar a vitória que projetam as pesquisas, jamais concordarei - nem sequer admitirei a hipótese - de o mesmo vir a “anistiar Bolsonaro” como já surgem, aqui e ali, especulações na imprensa, tendo o ex-presidente Michel Temer , supostamente como porta-voz.