Minha 'carta aberta' a Temer: reconhecimento, agradecimento e pedido

Temer, o 'bombeiro', e Bolsonaro, o 'verdugo do Planalto' (foto: wikimedia commons)





AGRADEÇO









Ter articulado o impeachment da saudadora de mandioca;

Ter aprovado, em dois anos, uma série de reformas essenciais;

Ter reconduzido o genial Henrique Meirelles ao comando da economia (no que fez muito bem João Doria, haja vista o excelente resultado do estado de São Paulo); e

Ter entregue um país muito melhor do que herdou da cleptocracia lulopetista. Por isso, publicamente, agradeço a Michel Temer, o vampirão do ‘tem de manter isso aí’, por:





E agora, dessa vez, agradeço pela atuação como bombeiro durante o incêndio de Roma, em 7 de setembro, ou melhor, de Brasília, em 8 e 9 de setembro, ateado pelo Bolsonero golpista de araque. Se bem que, se não tivesse partido em socorro ao aloprado homicida, talvez a esta altura estaríamos discutindo o impeachment do pai do senador das rachadinhas e da mansão de 14 milhões de reais (comprada por apenas 6 milhões). Por falar em mansão, e a outra, hein, alugada por 3 mil reais?



PEÇO





Agora que o morto-vivo, ou seria natimorto?, enfim, que a Fênix Temer, repito, o maridão da bela Marcela, que nunca recebeu cheques de milicianos, retomou a faixa presidencial e reassumiu a Presidência da República, como influente líder do Centrão que é - e que sempre foi! -, Centrão este que efetivamente é ‘quem manda’ na bagaça toda, gostaria de fazer alguns pedidos, se não for muito inconveniente de minha parte e nem se for dar muito trabalho a um senhor de certa idade.





Por favor, caro Temer, articule um ‘bendito’ nome - de preferência Henrique Meirelles - para ser o candidato dos 30% de eleitores que não suportarão ser governados, outra vez!!, ou por um chefe de quadrilha corrupto e lavador de dinheiro ou por um psicopata golpista homicida cretino, respectivamente, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, e Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto. E se não for pedir muito, fale para o Calça Apertada desistir da eleição, abrindo espaço para o Eduardo Leite.





É isso aí! Valeu! Bração procê! E lembranças à maaaravilhosa Marcela e ao encantador Michelzinho. Fui.