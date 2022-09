Insano, infame, inapropriado, despudorado: Bolsonaro envergonha o Brasil

Bolsonaro sorri (de quê?) em encontro com Rei Charles (foto: Fergus Burnett/Reprodução) É impressionante! Não há limite, não há fundo do poço para Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto . Quando parece que já vimos e ouvimos de tudo, o amigão do Queiroz cava mais fundo o buraco moral em que habita e afunda o País.





Durante sua breve, mas vexatória passagem pela Inglaterra, quando torrou mais alguns milhares, quiçá milhões de reais do contribuinte otário, leia-se eu e você, leitor amigo, o devoto da cloroquina fez de tudo um pouco.





Insano como seu aliado Fernando Collor, no auge dos famosos surtos psicóticos dos anos 1990, berrou ensandecido, da sacada da embaixada brasileira em Londres, para uma dúzia de malucos que o idolatravam no meio da rua, que será eleito no primeiro turno.





Infame como só ele sabe e pode ser, desrespeitou o luto de milhões de britânicos e fez de uma suposta visita de condolências, campanha eleitoral despudorada, falando de aborto, armas e ideologia de gênero, sem dar um mísero pio sobre a Rainha









Despudorado como já nos habituamos a ver, usou dinheiro público em benefício eleitoral próprio; mais um crime, aliás, além de abuso de poder econômico, e reuniu-se com a corja da extrema direita mundial - e até em posto de gasolina foi tirar uma foto





Os líderes europeus, mais uma vez, ficaram chocados com o comportamento do “mito” e deploraram o uso de um momento tão histórico e solene, para fins eleitoreiros. O Reino Unido em comoção e o palhaço brincando de campanha presidencial indevida.





Mas o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões compradas com panetones e dinheiro vivo não se importa, como não se importa sua turba fanática, incluindo a oficial (servidores do executivo e do legislativo), que não conhece o mínimo de decoro.





O Reino Unido não gostou? Que se dane os britânicos! Paulo Guedes, por exemplo, já mandou a França se danar. Aliás, este governo manda todo mundo se danar , inclusive União Europeia, Argentina, China e Estados Unidos, nossos maiores parceiros comerciais.