Bolsonaro na ONU: hoje é dia de muita vergonha; de vexame internacional

Dia de o Brasil (foto: Reprodução/Twitter)

Seguinte: quando um pilantra como Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, confessa que mente e promete ‘dizer umas verdades’ ao mundo , é sinal de que vêm mais mentiras por aí ou o festival de bobagens será enorme. Aposto nas duas coisas.









- O devoto da cloroquina irá mentir - e muito! - com absoluta certeza. Ora, se no Brasil, ele é capaz de declarar (na carta de arrego) que jamais atacou o Supremo ou algum de seus ministros, e que não troca cargos e verbas por ‘governabilidade’, imaginem o que não inventará aqui nos EUA, onde ninguém lhe dá o menor crédito e atenção.









Para piorar, deverá ser o único - ou um dos únicos - chefe de Estado que não tomou vacina contra a COVID-19, e ostentará toda a sua estupidez, com extremo orgulho, por não ter se vacinado (ao menos oficialmente). Tomara que, ao menos, não repita que é atleta, que a COVID é só uma gripezinha e que as vacinas transformam pessoas em jacarés.





Quando a grande ‘estoquista de vento’ discursava na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), me dava vontade de me enfiar num buraco e jamais sair dele. Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, até que não fazia tão feio. Craque do ilusionismo, chegou a ser ‘o cara’ de Barack Hussein Obama (anos depois ele se arrependeu).





Mas Jair Bolsonaro, o negacionista ignorante, golpista psicopata, homicida potencial supera - e muito!! - qualquer porcaria que já tenha discursado, em nome do Brasil, na assembleia anual da ONU. Aliás, a vergonha começou já no domingo (19), quando o sócio do coronavírus e sua comitiva de aloprados foram barrados em uma pizzaria , e tiveram de comer em pé, do lado de fora , porque o ‘mito’ diz que não é vacinado.









Como diria aquele notório chefe de quadrilha, ‘nunca antes na história desse Paíff’, um chefe de Estado foi tão ridicularizado e humilhado quanto o pai do senador das rachadinhas e da mansão de 14 milhões de reais (comprada por apenas 6 milhões). E o Brasil jamais foi tão mal representado e tão ignorado mundialmente como agora.