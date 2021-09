Nos EUA, Bolsonaro recebe críticas de manifestantes e faz gesto de 'abafa'

Manifestantes protestaram contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta segunda-feira (20/9), quando ele chegava para jantar na residência oficial do embaixador do Brasil junto à ONU, em Nova York, Estados Unidos.

De acordo com o jornal "O Globo", Bolsonaro chegou ao local por volta de 20h10, pelo horário de Brasília, onde foi oferecido um jantar em sua homenagem.

Ao ouvir as críticas do público, o chefe do Executivo fez um gesto de ‘abafa’, como se pedisse que as pessoas encerrassem o protesto.