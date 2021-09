PT de Minas faz reunião para articular ato contra Bolsonaro

Presidente do PT mineiro fez reunião nesta segunda-feira (20/9) para tratar sobre ato contra Bolsonaro (foto: Divulgação)









"Temos que levar para as ruas a nossa indignação com o atual governo. Está tudo caro. Gás de cozinha a R$ 100, gasolina R$ 6, todos os itens da cesta básica mais caros, 15 milhões de desempregados, mais 40 milhões vivendo de bicos. Bolsonaro está levando o país para a miséria e ele tem que ser parado", disse Silveira.





Outros questionamentos do presidente do PT mineiro em relação a Bolsonaro é sobre a recusa da compra de vacinas, como no caso da Pfizer, no ano passado, além de promover aglomerações e incentivar remédios sem eficácia comprovada no combate à COVID-19, como a ivermectina e cloroquina. Cristiano Silveira também destacou a suspeita de corrupção na compra de imunizantes no Brasil.





Participaram da reunião nomes como o do deputado federal Vilson da Fetaemg (PSB), além do ex-vice-prefeito de BH, Paulo Lamac (Rede), Maria da Consolação (PSOL), entre outros.

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais, deputado estadual Cristiano Silveira, se reuniu, nesta segunda-feira (20/9), com representantes de outras legendas e de centrais sindicais para articular um ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O movimento está previsto para acontecer no dia 2 de outubro.