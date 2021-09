Entenda como a família Bolsonaro promoveu a Prevent Sênior

Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O escândalo da Prevent Sênior tomou as manchetes brasileiras na última semana. A fraude denunciada na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, apontava fraudes em um estudo com o chamado "kit COVID", no começo da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e dois de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), eram grandes defensores da pesquisa.