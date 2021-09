Pabllo Vittar declara apoio a Lula: 'É ele em 2022'

AM

A cantora Pabllo Vittar (foto: Redes Sociais/Reprodução) A cantora Pabllo Vittar se posicionou politicamente e afirmou que irá votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2022.

“Estou só esperando o ano que vem para poder votar. Vai ser Lula em 2022. Sou a primeira a levantar essa bandeira porque passei por muita coisa nessa vida. Eu lembro quando o Bolsa Família foi criado (2004) e eu pude ir ao mercado fazer compras para a minha mãe. Quem não teve que passar por isso fala o que quer”, disse.

Em uma entrevista à revista Elle, a cantora disse que vai usar sua força para que o candidato ganhe o pleito. “Sempre me posicionei”, disse.



Lula ainda não lançou oficialmente sua candidatura à Presidência da República em 2022.





Quando ela era jovem, a cantora morou em um acampamento do Movimento Sem Terra (MST). Na entrevista, ela contou que lembra da época em que viveu no Pará.



“Pela minha experiência, eu posso afirmar que fui feliz. Apesar da simplicidade, eu estava rodeada de pessoas que me respeitavam. Às vezes, você não tem recursos, mas tem gente que te respeita, ama e encoraja. E isso é tudo”, disse Pabllo.

A artista, que é uma das mais famosas drag queens do mundo, nunca deixou de dar posicionamentos políticos. Nas eleições presidenciais de 2018, quando Jair Bolsonaro (sem partido) se tornou presidente, ela fez parte do movimento #ELENÃO.