Oposição critica foto de Bolsonaro comendo pizza em Nova York: 'Vexame'

“Vexame!”. Logo após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparecer em uma foto, ao lado de ministros e auxiliares, comendo pizza em Nova York, nos Estados Unidos, inúmeras críticas foram feitas pela oposição. Bolsonaro está no local para discursar na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). O presidente precisou comer do lado de fora do restaurante, porque ainda não se vacinou contra a COVID-19.

O líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo (PSOL-RJ), considerou um absurdo a foto ser compartilhada como um ato de “simplicidade” do presidente.





“O sujeito já torrou R$ 6 MILHÕES no cartão corporativo neste ano e ainda vem falar de simplicidade porque comeu pizza na rua. Bolsonaro teve que jantar na calçada porque seria posto para fora se tentasse entrar no restaurante. Não é simplicidade, é vexame”, escreveu.

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffman, criticou Bolsonaro por ainda não ter se vacinado contra a COVID-19.





“Vexame não é comer pizza na rua, vexame é presidente de um país tomar vacina! Bolsonaro sabia que não entraria em restaurante por causa disso e foi para rua para se exibir, enquanto parte do povo brasileiro passa fome, o que também é um grande vexame para o Brasil, país produtor de alimentos”, disse.





O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), chamou o ato de “simbólico”. “Enquanto o Brasil volta ao mapa da fome, tem alta no desemprego, alimentos inacessíveis no supermercado e figura entre os que têm mais mortes por COVID-19, Bolsonaro comeu pizza na rua com dinheiro público, porque decidiu não vacinar. O sabor? VEXAME!”, afirmou.

Quem também fez parte dos críticos foi o senador Rogério Carvalho (PT-SE). “É preciso ser vacinado para acessar o prédio da ONU. Não há checagem dos chefes de Estado porque a entidade acredita na declaração deles. Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU vai decretar uma vergonha mundial para o Brasil. O populismo barato da pizza na rua não vai nos salvar do vexame”, escreveu.





As imagens do presidente e seus auxiliares comendo pizza na calçada foram publicadas pelo ministro do Turismo, Gilson Machado, nas redes sociais.



Além dele, participaram do jantar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o ministro da Justiça, Anderson Torres, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos.