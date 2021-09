Ciro afirma que Bolsonaro virou as costas para os caminhoneiros

Ciro Gomes (PDT) (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) O pré-candidato às eleições presidenciais de 2022 Ciro Gomes (PDT) gravou um vídeo dirigindo um caminhão e afirmou, nesta segunda-feira (20/9), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “virou as costas para os caminhoneiros”.

Os caminhoneiros eram, em sua maioria, apoiadores do presidente Bolsonaro. Um grupo inclusive chegou a bloquear rodovias no início do mês e pedir para o presidente instalar “estado de sítio”.





“Bolsonaro virou as costas para os caminhoneiros. O preço do diesel aumenta toda semana, o que é uma tremenda injustiça com todos, principalmente com quem carrega o Brasil nas costas. Sei da importância de você, caminhoneiro. E garanto que vamos melhorar o país”, escreveu.

Bolsonaro virou as costas para os caminhoneiros. O preço do diesel aumenta toda semana, o que é uma tremenda injustiça com todos, principalmente com quem carrega o Brasil nas costas. Sei da importância de você, caminhoneiro. E garanto que vamos melhorar o país. #CiroCaminhoneiro pic.twitter.com/2Ypi9HgPHa %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) September 20, 2021





Junto com o vídeo, o político postou a tag: #CiroCaminhoneiro.





Ciro Gomes vai concorrer às eleições presidenciais de 2022, ele é considerado “candidato de terceira via” já que o país se encontra, neste momento, dividido entre dois pólos: o de Bolsonaro, e do ex-presidente Lula (PT).