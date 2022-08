Após ser atacado por 450 foguetes, Israel reage. Como sempre, é criticado

Ao lado do assassino, Ashraf Zildan Molmad (seu genro) e outros dez terroristas também foram detidos pelas forças israelenses na região de Judéia e Samaria, considerada um dos berços do terror, onde nem mesmo a Autoridade Palestina, uma espécie de “polícia” local comandada pelo Fatah, ousa atuar.

Com apoio do regime iraniano, o líder preso oferecia até US$ 300 por cada atentado terrorista e US$ 100 apenas pela tentativa. Antes de ser detido, Bassam ofereceu muita resistência e chegou a ser mordido por cães que auxiliavam a operação militar “Quebra Ondas”, recebida a tiros e disparo de granadas.