Fome no Brasil é sobretudo crime humanitário, e políticos são os culpados

Eu costumo dizer que não conheço político pobre nem governante faminto. Com a grana que ganham - ou nos roubam -, seria estranho se fosse diferente. O certo, meus caros e caras, é que alguma coisa de muito errada há em um país onde a riqueza é gerada pela população, que dela em nada se apropria, e totalmente absorvida pela máquina estatal.

A quantidade de brasileiros passando fome no País disparou nos últimos anos e hoje atinge cerca de 15% da população. Segundo os mais recentes levantamentos, são mais de 30 milhões de pessoas com as barrigas ou roncando ou completamente vazias. Sem falar nos mais de 100 milhões que vivem em estado de insegurança alimentar.