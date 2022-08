Menino que ligou para PM por passar fome pode ter casa reformada

Desde a repercussão da história, a família vem recebendo diversas doações de alimentos (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Relembre o caso

O pedido de ajuda do menino Miguel, de 11 anos, que ligou para a polícia, contando que ele e a família estavam passando fome, mobilizou a comunidade. Na manhã desta quinta-feira (04/08), um grupo da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte visitou a casa da família, no bairro São Cosme, em Santa Luzia, na região metropolitana, e avalia a possibilidade de reformar o imóvel.Antes disso, porém, eles vão ganhar uma porta nova, que será instalada ainda hoje. "Essa porta de entrada não fecha, tá toda quebrada. À noite, eu tenho que empurrar os móveis atrás dela para segurar, porque o lote todo é aberto. Fico com muito medo pelas crianças", conta Célia Arquimino Barros, de 46 anos, mãe de Miguel.Ela mora com os seis filhos em um barracão de três cômodos . As paredes ainda de cimento, sem nenhum acabamento. "Nós viemos aqui ver se podemos ajudar a família. Eles já estão recebendo diversas doações de alimentos. A gente só se lembra da comida, mas esquece que também há outras necessidades", disse o pastor Fernando Guedes."Vamos reunir nossa comunidade para melhorar as condições dessa família. De imediato, vamos trocar essa porta, mas queremos reforçar a casa, talvez trocar a geladeira", informa o pastor.Desde a repercussão da história, a família vem recebendo doações de alimentos. "Essa noite todos dormiram melhor, com a barriga cheia. A gente tava comendo só fubá e farinha", disse Célia. Além dos filhos, ela cuida de três netos, de 1, 3 e 4 anos, que moram no barracão ao lado.Na noite da última terça-feira (02/08), o menino Miguel Barros ligou para a polícia para dizer que a família estava passando fome. "Estou com fome. Nada pra comer, desde cedo", afirmou. Os policiais do 35° Batalhão da PM chegaram à casa suspeitando de maus-tratos, mas encontraram a residência limpa e arrumada e as crianças estavam bem.Célia não sabia que o filho tinha feito a ligação. Ela disse que tenta driblar a fome dos filhos com água e fubá mas não está conseguindo resolver o problema. Segundo ela, que está desempregada, o auxílio do Bolsa Família há muito tempo não é suficiente para sustentá-los.Após a ocorrência, os policiais compraram uma cesta básica e outros mantimentos para que a família pudesse comer. A história se espalhou e mobilizou outras pessoas, que organizaram doações para Célia e seus filhos. Quem quiser, pode encaminhar doaçõesà família por meio do 35º Batalhão.