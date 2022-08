Homem é flagrado furtando plantas em condomínio na Savassi; veja o vídeo

Suspeito aparece nas imagens furtando as plantas do jardim (foto: Condomínio Alagoas 2/ Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança flagraram um suspeito furtando plantas no condomínio Alagoas 2, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada de ontem (2/8). No vídeo, o homem chega com um carrinho de supermercado, por volta das 5h, e furta duas plantas da entrada do prédio. De acordo com moradores da região, os furtos de plantas têm sido recorrentes.

O morador Mateus Jung se mostrou revoltado com a situação. “Tem uma semana que construímos o jardim. Foi um ano e meio para o prédio ficar pronto e agora já está destruído”. Ele disse que saiu de manhã e viu que as plantas haviam sido furtadas.

Jung também disse acreditar que há um motivo pertinente para o crime, tendo em vista que o suspeito pegou as plantas mais caras e mais bonitas. “Cada uma custa R$ 230. No jardim vertical, ele pegou as mais caras como as bromélias. As baratas ficaram todas lá”, explicou.

Após observar as imagens das câmeras de segurança, os moradores chamaram a Polícia Militar e fizeram boletim de ocorrência. O suspeito ainda não foi identificado.

“Eu estou até agora sem entender quem é que compraria planta em mercado paralelo. Os policiais disseram que essas ocorrências estão crescendo aqui na região da Savassi. No grupo do prédio,outras pessoas que têm imóveis em outras partes do bairro disseram que já aconteceram esses furtos”, contou Jung.

Outro caso

No dia 24 de maio, uma mulher foi flagrada roubando plantas de um restaurante no Bairro Lourdes.



Nas imagens, alguns funcionários deixam o restaurante a pé. Segundos depois, a mulher aparece e os segue até a esquina. Em seguida, ela volta ao restaurante, arranca as plantas que serviam de decoração e vai embora com uma sacola cheia.

Na ocasião, a mulher foi identificada como moradora de um dos quarteirões mais caros do bairro.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais