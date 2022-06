Programa ambiental vai plantar 400 mil árvores na Serra da Mantiqueira

Foram distribuídas 2 mil pés de árvores nativas da mata atlântica no lançamento do programa, no Parque da Pampulha (foto: Pedro Vilela - Sussa MGT) O Programa Raízes da União, que pretende plantar um milhão de árvores nativas no Brasil em cinco anos, foi lançado nesse sábado (4/6), no Parque da Pampulha, em Belo Horizonte. A Serra da Mantiqueira foi escolhida para receber 400 mil pés, além do sistema Cantareira, em São Paulo, e o Distrito Federal.

No lançamento, foram distribuídas duas mil mudas de árvores nativas do bioma da mata atlântica aos visitantes do parque. Os organizadores afirmam que foi “um sucesso”. Estiveram presentes representantes do governo estadual e do município de Belo Horizonte.

O plantio das 400 mil árvores nativas na Serra da Mantiqueira começa neste ano, no período de chuvas, em setembro, e espera-se plantar no mínimo 100 mil mudas até o ano que vem.





Segurança hídrica

“A Serra da Mantiqueira tem sofrido com as ações do homem, e ela é essencial para a segurança hídrica do Brasil e na mitigação das mudanças climáticas. Iniciativas como o Programa Raízes da União nos permitem amplificar e acelerar o trabalho de reflorestamento que é fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta”, explicou Paulo Henrique Pereira, coordenador do Projeto Conservador das Águas.

O reflorestamento será feito em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), a ONG The Nature Conservancy Brasil (TNC), o Instituto Federal do Sul de Minas e o Projeto Conservador das Águas.

Preocupação com as futuras gerações

A iniciativa é da farmacêutica União Química, que criou o programa para comemoração do seu aniversário de 85 anos. Os investimentos podem chegar a R$30 milhões. Além do reflorestamento, o programa estimulará a conscientização ambiental em escolas públicas.

“Temos uma preocupação muito grande com as próximas gerações, por isso, criamos um programa que além de atuar em prol do meio ambiente, capacita e conscientiza as crianças desde a infância. Em Minas Gerais, o Programa Raízes da União vai expandir sua atuação por diversos municípios, contribuindo assim para a construção de um futuro melhor e mais verde”, destaca Fernando Marques, Presidente da União Química.