DNA da mata de Brumadinho acelera reflorestamento em área do rompimento

Área do Córrego Ferro-Carvão com o Rio Paraopeba recebeu projeto piloto de reflorestamento (foto: Divulgação/Vale)

Plantio de espécies nativas é acelerado com a coleta de DNA da mata (foto: Divulgação/Vale)

Estufa da Universidade Federal de Viçosa vai fornecer 5 mil mudas nativas em três anos (foto: Divulgação/Vale)

O código genético (DNA) dada área devastada pelo rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho , ajuda a acelerar oapós o desastre que matou 270 pessoas, em 2019, na Grande BH. Com isso,que levariam até oito anos para crescer podem levar apenas um ano.É a primeira vez que a técnica está sendo utilizado no Brasil, fruto de parceria entre a Universidade Federal de Viçosa () e a, que opera a mina.A técnica é capaz de resgatar oe criar cópias dasda região, o que contribuirá efetivamente para acelerar a recuperação da biodiversidade da região. Com o rompimento foram destrídos 132 hectares de floresta.No ano passado, a Vale plantou quatro mil mudas, em 5,3 hectares e projeta mais 70 mil neste ano, cobrindo 30 mil hectares. Nos próximos três anos, a UFV vai colaborar com a técnica fornecendo 5 mil mudas de 30 espécies.O projeto foi denominado “Resgate de DNA e indução de florescimento precoce em espécies florestais nativas da região de Brumadinho” e foi considerado pelos especialistas da UFV como um marco para ade plantas e reflorestamento de espécies em extinção, como é o caso de algumas em Brumadinho.O projeto em parceria com a Vale conta ainda com a gestão da Sociedade de Investigações Florestais (SIF). Em campo, os pesquisadores visitam as áreas afetadas e realizam o procedimento de resgate do DNA.“Em parceria com a Vale, resgatamos o DNA de espécies importantes para na estrutura das florestas da região, como jacarandá caviúna, ipê amarelo, braúna e jequitibá. Também estamos produzindo cópias das plantas para garantir que a constituição genética de cada uma não seja perdida”, afirma o professor do Departamento de Engenharia Florestal da UFV (DEF/UFV), Gleison dos Santos.Ao todo foram recolhidos materiais genéticos de 10 plantas, de cinco espécies diferentes, incluindo espécies ameaçadas dee protegidas por lei.O material genético é levado para UFV e mantido sob os mais exigentes padrões de segurança e saúde das plantas. O processo de cópia se inicia no campo, com a coleta de ramos das árvores-matriz. Já no laboratório, os ramos passam por um procedimento de enxertia para se tornarem capazes de reproduzir exatamente o material genético de outras plantas a partir de pequenas porções.Além de resgatar o DNA de árvores em risco, a técnica induz o florescimento precoce de plantas jovens produzidas a partir de árvores resgatadas. Com essa inovação, mudas que poderiam levar mais de oito anos para florescer, iniciam este processo entre seis e doze meses após o resgate em campo, viabilizando a recuperação mais rápida da vegetação e contribuindo para o acelerar o processo de restauração dos ambientes impactados.A previsão é de que as mudas comecem a serem plantadas na área impactada nos primeiros meses de 2021.