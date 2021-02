PF: Vale fez perfurações que causaram rompimento da barragem de Brumadinho

Rompimento da barragem da Vale situada em Brumadinho, Região Metropolitana de BH, matou 270 pessoas em 25 de janeiro de 2019. (foto: Alexandre Guzanshe/EM)









Segundo o perito criminal federal Leonardo Mesquita de Souza, o procedimento foi iniciado pela Vale cinco dias antes do estouro com perfuratrizes que operam com injeção de fluidos. A pressão desses líquidos causou dissolução dos sedimentos estocados e posterior geração de ondas, que acabaram por abalar o dique.





A conclusão da perícia é diferente da hipótese levantada pela Vale até então, de que o incidente havia sido causado pelo acúmulo de rejeitos provocados pelas chuvas.





Fragilidade





Conforme o laudo, a escavação gerou a ruptura do reservatório no alteamento de número oito, a 68 metros de profundidade. A camada era formada por um material mais fino, com pouca capacidade de suportar pressão.





O delegado Luiz Augusto Pessoa Nogueira explicou que as perfurações não ameaçariam a barragem caso ela apresentasse apresentasse condições mínimas de estabilidade. Esta, no entanto, não seria a situação da estrutura em 2019.





“O motivo foi a perfuração de uma sonda mista que chegou em uma sessão da barragem que estava muito sensível ao processo de liquefação. A liquefação funciona como ondas de água que se propagam para a próxima sessão da barragem, causando um efeito dominó, que é muito rápido. O colapsamento da barragem durou 30 segundos, desde a primeira sessão que começou a se liquefazer”, detalhou o policial.





A perícia diz que a Vale abriu os orifícios a fim de identificar a composição das camadas que compunham o dique, além de instalar equipamentos que medem a pressão de líquidos - os chamados piezômetros.





Meses antes - entre outubro e novembro de 2018 -, a mineradora havia contratado uma empresa e especializada em investigação geotécnica para verificar as condições de resistência das diferentes seções da barragem. O relatório contendo a localização dos pontos frágeis do reservatório teria sido entregue à Vale, mas a companhia procedeu com as perfurações verticais antes de analisar as informações.





"É como se a pessoa fosse fazer um exame de imagem e não entregasse o resultado ao médico para análise", compara o delegado Nogueira.





Inquérito continua

Nogueira esclareceu que as conclusões da perícia não encerram o inquérito. Numa próxima etapa, a PF diz que pretende realizar novas diligências e deve indiciar outros envolvidos.





Procurada pela reportagem, a Vale informou que tomou conhecimento do laudo nesta sexta-feira (26/2) e pretende avaliar "o inteiro teor do documento" antes de se manifestar.





Confira a nota da empresa da íntegra:

"A Vale informa que tomou conhecimento nesta sexta-feira (26) da expedição do laudo da perícia técnica da Polícia Federal sobre as possíveis causas do rompimento da Barragem I, da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). A empresa avaliará o inteiro teor do laudo e oportunamente se manifestará nos autos por intermédio de seu advogado David Rechulski."

Maior tragédia ambiental da história do país, o, foi desencadeado por perfurações verticais em um ponto frágil da estrutura.