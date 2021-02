Vazamento de lama de mineradora invade estrada em Brumadinho

Moradores da região contaram que a situação se agravou nos últimos três dias (foto: Reprodução/WhatsApp)

O outro lado

Por meio de nota, a MIB Mineração Ibirité Ltda informou que "a empresa não opera com o sistema de barragem de rejeito e não tem nenhuma barragem de rejeito em operação ou desativada".

Ela esclarece que, com a intensidade das chuvas ocorridas nas últimas horas, "ocorreu um pequeno carreamento de sólidos", provocando "um pequeno assoreamento nas proximidades". A nota ainda pontua que "não houve nenhum dano e não existe nenhum tipo de risco".





"É compreensível a preocupação, haja vista o ocorrido na região pelo rompimento da barragem da Vale. Entretanto, as operações da MIB não causam nenhum risco dessa natureza, pois além de não operar com barragem de rejeito, investiu em tecnologia para tratamento de rejeitos", finalizou.





A Prefeitura Municipal de Brumadinho notificou, na manhã desta sexta-feira (19/2), apelodedo sistema pluvial da empresa e invasão da estrada que liga a comunidade de Córrego do Feijão ao distrito de Casa Branca.Ostambémpara dois afluentes do Rio Paraopeba, mas sem prejuízo ambiental imediato. Moradores da região contaram que a situação se agravou nos últimos três dias. Ainda contaram que o problema é recorrente, mas, desta vez, a situação atingiu a estrada. "Lama nos córregos da região é constante", contou.De acordo com a administração municipal, os fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável estiveram no local e constataram que a empresa, que tem licenciamento ambiental emitida pelo estado, construiu várias bacias de contenção no solo. No entanto, elas teriam ficado sobrecarregadas com as fortes chuvas que atingiram o município no início da manhã desta sexta-feira.De acordo com a Defesa Civil de Brumadinho, foram 48mm em seis horas.A prefeitura deu um prazo de cinco dias para que a mineradora apresente um relatório sobre as condições da área de mineração e das bacias de contenção, e que faça a drenagem da lama.Ao questionar um morador sobre medidas tomadas pela mineradora, ele respondeu: "Mineradoras aqui na região só visam o lucro mais nada."A Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa Civil do unicípio continuarão acompanhando as ações da MIB. A estrada que liga o Córrego do Feijão a Casa Banca não chegou a ficar interditada.