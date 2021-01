Mariana: mineradora promete reparos após destruir asfalto de estrada

Preocupados com a iminência de um acidente, os moradores pediram à prefeitura uma solução (foto: Foto: Arquivo: Leandro dos Santos) A estrada que foi construída para tropeiros teve recentemente quatro quilômetros do trecho asfaltado e já está destruído. A estrada que liga dois subdistritos, Vagem e Mainart, distrito de Padre Viegas, em Mariana, Região Central de Minas Gerais, tem causado transtornos e preocupações aos moradores. Os oito quilômetros de fluxo constante de caminhões que chegam a transportar 30 toneladas de bauxita por dia tomam o espaço dos moradores que trafegam de carro e a cavalo.

Preocupados com a iminência de um acidente, os moradores pediram à prefeitura uma solução. Nessa quarta-feira, (13/01), representantes da VGX Mineração e o prefeito interino Juliano Duarte se reuniram com os moradores e a empresa vai ter que apresentar um projeto até quarta-feira, (20/01) apontando a metodologia e prazos para o recapeamento do trecho destruído.

Ainda segundo o prefeito, na correção de defeitos funcionais terão que ser empregados alguns tipos de revestimento do asfalto que suporte o peso do fluxo. “Na reunião foi proposta soluções e prazos e mineradora vai apresentar um plano de ação com data definida para o início e fim da manutenção”.

De acordo com a analista ambiental da VGX Mineração, Márcia Regina Maia, já foi conseguido o material e maquinário para a reparação do trecho de terra. Já a parte de asfalto, a empresa se comprometeu iniciar os trabalhos na próxima semana.

“Não há nenhuma irregularidade na extração de bauxita, mas sabemos que todas as atividades mineradoras geram alguns impactos e a empresa está aberta a mitigá-los", disse.