Boi da raça Nelore foge de matadouro a nado, em Governador Valadares

Rendido, o boi Nelore foi encurralado na ponte que liga a Ilha dos Araújos ao centro da cidade, e aguardou a chegada do guindaste que o colocou dentro de um caminhão (foto: Reprodução Redes Sociais) boi da raça Nelore, que, momentos antes de ir para o matadouro, pulou a cerca do curral e fugiu de forma espetacular. A fuga aconteceu na manhã desta quinta-feira (14/01), em Governador Valadares, Leste de Minas. “Se gado pensasse, não iria tão mansamente para o matadouro”. A famosa frase do dramaturgo alemão Bertold Brecht (1898-1956) foi subvertida por umda raça, que, momentos antes de ir para opulou a cerca do curral e fugiu de forma espetacular. A fuga aconteceu na manhã desta quinta-feira (14/01), em, Leste de Minas.





O boi estava prestes a entrar no matadouro, que fica no Bairro Vila Isa – em uma região conhecida como “Niterói” por se localizar do outro lado do Rio Doce – e que tem como único acesso a ponte de São Raimundo, na BR 116.





Pois o Nelore de Governador Valadares, depois de pular a cerca, se embrenhou na mata ciliar e atravessou o Rio Doce nadando. Nadou da Vila Isa até à Ilha dos Araújos, um bairro de classe média, localizado praticamente no Centro da cidade. E desfilou pelas ruas do bairro, solenemente.





Se a fuga tivesse sido feita por via terrestre, o Nelore teria de passar pela BR-116, atravessar a ponte de São Raimundo, seguir novamente pela rodovia e entrar no acesso Centro, percorrendo pelo menos 8 quilômetros e enfrentando trânsito sempre confuso. Esse foi o caminho percorrido pelos magarefes (os homens que iriam abater o Nelore) que saíram da Vila Isa em sua captura.





O boi atravessou o Rio Doce a nado, saindo dessas matas do lado direito até a área dos arranha-céus, no centro da cidade (foto: Tim Filho) Polícia Militar, Polícia do Meio Ambiente, homens da Prefeitura e magarefes, o Nelore protagonizou um espetáculo de resistência, com vários celulares apontados em sua direção. Enquanto isso, em cima de outra ponte, a que liga a Ilha ao Centro da cidade, o boi era encurralado entre as grades da pista de passagem de pedestres. Cercado pelaPolícia do Meio Ambiente, homens da Prefeitura e magarefes, o Nelore protagonizou um espetáculo de resistência, com vários celulares apontados em sua direção.





Foram muitos os vídeos feitos pelas pessoas que passavam pelo local. Rendido, o boi foi laçado, teve as patas amarradas e foi içado por um guindaste da prefeitura. Colocado em um caminhão, ele voltou ao matadouro com o seu destino traçado.