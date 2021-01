Volume de chuva diminui em Minas, mas pancadas ainda podem ocorrer

Manhã de céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. Na foto, Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

A massa de ar seco que ganha força sobre a região Sudeste do Brasil, favorecendo períodos de sol forte, começa a reduzir o volume de chuva em Minas Gerais nesta quinta-feira. No entanto, as condições meteorológicas ainda podem resultar nas pancadas típicas do verão. A previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A quinta-feira será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, nas regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Sudoeste. No restante do estado, céu parcialmente nublado.





“Possibilidade de pancadas de chuva isolada no Rio Doce, Metropolitana, Campo das Vertentes e Zona da Mata”, alerta o boletim.





Em Belo Horizonte, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas mantêm a tendência desta semana, variando entre 18°C e 31°C. Em algumas cidades mineiras, a temperatura máxima pode ficar acima dos 35°C.