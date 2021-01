Aeroporto de Confins ganha voos diretos para São José do Rio Preto e Marabá

Os novos destinos são estratégicos, pois se tratam de cidades importantes no mundo do agronegócio e da extração de minérios (foto: BH Airport/Divulgação)

A partir de abril, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de BH, contará com dois novos destinos operados pela Azul: São José do Rio Preto (SP) e Marabá (PA). Para quem está com pretensão de viajar para essas cidades, as passagens já se encontram à venda.





“Essas novas operações, que não ocorriam mesmo antes da pandemia, contribuem para ampliar a conectividade de Minas Gerais com o restante do país e fortalecem o aeroporto como um grande hub nacional. As duas rotas são de suma importância para os negócios de Minas Gerais. Ao se conectar a São José do Rio Preto é possível ligar todo o Noroeste paulista, que é forte no agronegócio, ao estado mineiro. Já a conexão com Marabá aproxima os mineiros de outra forte região abundante em minério e agronegócio dentro do Pará”, avalia Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, concessionária que administra o aeroporto.





Segundo Begido, o aeroporto de Confins está preparado para atender à demanda da alta temporada em 2021. Ao longo de janeiro, haverá voos diretos para 37 cidades, sendo 35 brasileiras e os voos internacionais para a Cidade do Panamá e Lisboa (Portugal).



Desse total, 31 operações são regulares e seis são sazonais, que são os casos de Cabo Frio (RJ), Búzios (RJ), Guarapari (ES), João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e Foz do Iguaçu (PR).





Todos esses mercados já estão sendo atendidos desde dezembro do ano passado, com exceção de Aracaju, cuja operação começou neste mês, com cinco voos semanais partindo do aeroporto.





Esses destinos se somam a outros 30 que já estavam em operação: Jericoacoara (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Teixeira de Freitas (BA), Ribeirão Preto (SP), Florianópolis (SC), Vitória da Conquista (BA) , Barreiras (BA), Carajás (PA), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Governador Valadares (MG), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Montes Claros (MG), Santos Dumont (RJ), São Luiz (MA), Uberlândia (MG), Campinas (SP), Vitoria (VIX), Belém (PA), Porto Seguro (BA), Recife (PE), Salvador (BA) e o internacional da Tap para Lisboa (Portugal).





Cuidados contra a COVID-19

No Aeroporto Internacional de BH, segundo a concessionária, são colocadas em prática todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que as pessoas se sintam seguras para circular pelo aeroporto, bem como para voar.



Há dispensers de álcool em gel em todo o aeroporto, barreiras de proteção nos locais de atendimento aos usuários e adesivos informativos para piso, assentos, banheiros e elevadores.



Com apoio do exército, uma equipe foi capacitada para atuar na descontaminação e higienização de áreas de grande circulação. Entre as demais medidas já adotadas para o combate à disseminação da COVID-19, também foi reforçada a limpeza e desinfecção das áreas comuns de todo o aeroporto, especialmente dos banheiros.





O aeroporto também laçou uma campanha no intuito de conscientizar passageiros, visitantes e a comunidade aeroportuária sobre a necessidade de higienização das mãos, de manter o distanciamento, isolamento de assentos, uso de máscara e demais atitudes que podem garantir a saúde e segurança de todos.





Em dezembro, a Azul já havia iniciado seis novas operações no aeroporto. Cabo Frio (RJ) conta com 14 voos semanais. Ainda há ligações adicionais para Foz do Iguaçu (PR) e João Pessoa (PB), que têm um voo semanal cada.Além disso, com a estreia das operações regulares da Azul Conecta, de 17 de dezembro até o final de janeiro, o aeroporto contará com nove voos semanais que ligam, de maneira inédita, Belo Horizonte a(RJ) e sete voos semanais com ligação a(ES), destinos muito procurados pelos mineiros durante o verão.