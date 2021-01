Encontrados corpos de duas vítimas do acidente com caminhão, em Monlevade

Bombeiros conversam com familiares de vítimas do acidente com caminhão na BR-381, em João Monlevade, que acompanham o resgate dos corpos (foto: Ana Raquel Lelles/EM/D.A.Press) corpos de duas vítimas da O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quinta-feira (14/1), osde duas vítimas da queda de um caminhão no Rio Piracicaba , às margens da BR-381, João Monlevade, Região Central de Minas.









O outro corpo flutuava nas águas do rio e já foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de João Monlevade.





Tenente Neymar Gomes do Corpo de Bombeiros faz atualização sobre as vítimas do acidente de caminhão na Ponte Torta. (Parte 2) pic.twitter.com/1K76lKXWJE %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 14, 2021



As outras vítimas ainda não foram encontradas. Segundo o tenente Neymar, é possível que elas estejam presas na cabine ou outro compartimento, que podem ter sido amassados pelo impacto da queda ou se desprendido e, posteriormente, levados pela correndeza. As outras vítimas ainda não foram encontradas. Segundo o tenente Neymar, é possível que elas estejam presas na cabine ou outro compartimento, que podem ter sido amassados pelo impacto da queda ou se desprendido e, posteriormente, levados pela correndeza.









A Polícia Civil chegou à região no início desta tarde e conversa com os familiares das vítimas. Um represente da JFS mineradora também está presente.



Tenente Neymar Gomes do Corpo de Bombeiros faz atualização sobre as vítimas do acidente de caminhão na Ponte Torta. (Parte 3) pic.twitter.com/BOoWvl5qi2 %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 14, 2021

Os trilhos de trem próximos ao trecho do acidente, que pertencem à Vale, estão sendo limpos pela empresa para facilitar o acesso ao curso d'água. O local foi tomado pelo mato, o que dificulta a passagem do guincho mobilizado para içar o caminhão.A Polícia Civil chegou à região no início desta tarde e conversa com os familiares das vítimas. Um represente da JFS mineradora também está presente.





Tragédia

O caminhão caiu no Rio Piracicaba, às margens da BR-381, na tarde de quarta-feira (13), matando quatro pessoas: Carlos Sebastião Félix, Herivelton Damasceno Cardoso, Marciano Carvalho Abreu e José Geraldo Anísio Leite. Eles eram funcionários da JFS Mineradora e, na ocasião da tragédia, se deslocavam para pavimentar uma rua. Os bombeiros suspeitam de que o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou caindo no rio.





A operação de resgate teve início na manhã desta quinta-feira (14/1 ) e mobiliza cinco mergulhadores de batalhões da CBMMG de Itabira, Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano. A corporação explicou que as buscas estão sendo realizadas a cerca de 20 metros de profundidade, onde a visibilidade é praticamente nula. A procura pelos mortos depende quase que exclusivamente do tato dos agentes.