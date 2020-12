Bombeiros confirmam 16 mortes em acidente com ônibus em ponte da BR-381

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar as causas do acidente (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









Pelo menos 46 pessoas se envolveram no acidente. Destas, pelo menos seis pularam do veículo antes de ele cair da ponte, sendo que três delas tiveram ferimentos e foram conduzidas a hospitais da região. Ao todo, 31 passageiros foram encaminhados para unidades de saúde: 24 delas estão no Hospital Santa Margarida, em João Monlevade, e três - um pai e dois filhos - foram transferidos para o HPS João XXIII





Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil e o laudo fica pronto em até 30 dias, podendo ser prorrogado. Os peritos verificaram que o ônibus caiu de uma altura de 35 metros. O coletivo saiu de Santa Cruz do Deserto, distrito de Mata Grande (AL), às 9h dessa quinta (3/12), com destino a São Paulo.



Os corpos das vítimas serão transportados para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, até mesmo aqueles que haviam sido direcionado para João Monlevade.





Entenda como foi o acidente no viaduto em Monlevade





O acidente envolveu um ônibus de turismo, da cidade de Mata Grande, em Alagoas. Ainda não se sabe o destino final dos passageiros nem se o veículo estava regular. O motorista ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria pulado do veículo e fugido do local, o que ainda esta sendo averiguado.





O acidente aconteceu no Bairro Jacuí, na chamada "Ponte Jacuí", uma espécie de viaduto na BR-381, na área urbana da cidade. A queda foi de aproximadamente 15 metros.





De acordo com testemunhas, o ônibus desceu a serra, perdeu os freios, saiu desgovernado, entrou na contramão, passou pela ponte sobre o Rio Piracicaba. Depois, desceu de ré e caiu no despenhadeiro.









