Acidente na BR-381: ônibus não estava habilitado para transportar pessoas

“A empresa está cadastrada na ANTT e tem um Termo de Autorização para prestação de serviço regular concedido pela Justiça, por liminar. No entanto, o veículo em questão não estava habilitado para prestar o serviço de transporte de passageiros", disse o órgão.





Estado de Minas mostrou que o veículo em questão já havia sido Mais cedo, omostrou que o veículo em questão já havia sido multado por transporte ilegal . Em 5 de julho de 2019, o ônibus foi penalizado por "transitar efetuando transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim", o que configura transporte irregular de passageiros. Na ocasião, foi gerada uma multa no valor de R$ 130,16, que ainda não foi quitado. O fato aconteceu na BR-251, em Montes Claros, no Norte de Minas.





Além disso, há outras duas autuações relacionadas ao ônibus, sendo uma em que o veículo teria passado direto por um posto de pesagem e uma outra em que foi constatada irregularidade no velocímetro. Ambas foram registradas em Minas Gerais e ainda não se transformaram em multa. As infrações são graves e podem gerar pena de R$ 195,23.



A reportagem não conseguiu contato com a Localima Turismo, dona do veículo.

envolvido no acidente que vitimou 14 pessoas , até o momento, nesta sexta-feira (4), na, em João Monlevade, não tinha autorização para transportar passageiros. A informação é da, que também disse à imprensa que a empresa dona do veículo que caiu da ponte na Região Central de Minas operava sob liminar judicial.