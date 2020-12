Zema lamenta acidente na BR-381 e diz que via é a 'nova estrada da morte'

Zema destacou ainda que todo o aparato do estado foi mobilizado para o atendimento dos feridos.





Equipes dos Bombeiros, policiais, ambulâncias e helicóptero estão no local para atendimento aos feridos, apoio às famílias e apuração dos fatos. Todo o aparato do Governo de Minas foi colocado por mim à disposição das vítimas. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) December 4, 2020



'Estrada da morte'

Por volta de 16h40, em entrevista à GloboNews, o político reconheceu que a BR-381 é, hoje, uma das estradas mais perigosas do país, equiparando-se à rodovia paulista BR-116, a Régis Bittencourt, conhecida como "estrada da morte".



"A BR-381 e BR-262 historicamente são as rodovias que mais têm acidentes e vitimas fatais no estado. Tínhamos a estrada da morte, São Paulo-Curitiba, e, talvez, agora seja esse trecho, entre Belo Horizonte e Vitória, a nova estrada da morte”, afirmou o governador.





O governador também admitiu que o problema está nas pistas estreitas da via e na lentidão das obras de duplicação, que se arrastam há décadas.





"Eu sou usuário da rodovia e, constantemente, me deparo com caminhões, ônibus e veículos de carga pesada circulando em pistas simples, que deveriam ter sido duplicadas há mais de 30 anos", avaliou o chefe do executivo.





Questionado sobre o que pretende fazer para acelerar o processo de duplicação da via, o mandatário argumentou que há vários intervalos da rodovia em duplicação atualmente.





Ele disse ainda que há diversas obras aprovadas para a estrada no Ministério da Infraestrutura e que, apesar da lentidão dos projetos, a duplicação da BR-381 é, hoje, a maior intervenção do Governo Federal em Minas.





Com aproximadamente 303 quilômetros de extensão, o trecho da BR-381 em que ocorreu o acidente vai de Belo Horizonte a Governador Valadares, Região Leste de Minas. A via é muito utilizada pelos mineiros para acesso às praias do Espírito Santo.





As obras no intervalo em questão se arrastam desde 2014. Apenas 35 quilômetros - ou seja, menos de 10% do total - foram concluídas até o momento.