Acidente na BR-381: ônibus desceu de ré e passageiros saltaram do veículo

Ônibus de turismo despencou do viaduto, numa altura de 15 metros (foto: CBMG/Divulgação) contam que pessoas saltaram do ônibus antes do veículo cair da ponte em João Monlevade, na Região Central de Minas, na tarde desta sexta-feira (4/12). Pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.





De acordo com testemunhas, o ônibus desceu a Serra, perdeu os freios, saiu desgovernado, entrou na contramão, passou pela ponte sobre o Rio Piracicaba. Posteriormente, desceu de ré e caiu no despenhadeiro - despencando de uma altura de cerca de 15 metros.Ainda conforme testemunhas, nesse momento, pessoas se salvaram porque conseguiram saltar com ônibus em movimento. De acordo com o site O Popular JM, 11 pessoas também pularam do ônibus e teriam conseguido sobreviver. Uma delas seria o motorista do ônibus.O acidente aconteceu em um viaduto da BR-381, próximo ao entroncamento com a BR-262. O viaduto fica sobre o Rio Piracicaba, sobre a Estrada de Ferro Vitoria-Minas e em cima da estrada municipal Joao Braga.O local fica a 1,5 quilometro do Bairro Jacuí e a oito quilômetros da sede de