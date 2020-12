Acidente em Monlevade: motorista do ônibus saltou antes da queda

AM

Ônibus despencou de altura de 15 metros do viaduto: ao menos 10 passageiros pularam do ônibus e conseguiram sobreviver (foto: Redes Sociais/Reprodução) O motorista do ônibus que caiu de uma ponte na tarde desta sexta-feira (04/12) na BR-381, em João Monlevade, teria saltado do veículo antes da queda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 11 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. A informação é do site O Popular JM.









Ao perceber que o veículo estava desgovernado, o passageiro, a esposa e o filho dele, também saltaram do ônibus, segundo relataram ao JM. Ele afirma ter visto o motorista fazer a mesma coisa. De acordo com ele, outras 10 pessoas também pularam do ônibus e teriam conseguido sobreviver.





Segundo a testemunha, logo em seguida, o ônibus bateu na lateral esquerda do viaduto e despencou.





O acidente envolveu um ônibus de turismo da cidade de Mata Grande, em Alagoas, que seguia em sentido a cidade de Governador Valadares. Ainda não se sabe se o veículo estava regular.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz