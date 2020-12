Saiba como foi o acidente com o ônibus que deixou 11 mortos na BR-381

Ônibus de turismo despencou do viaduto, numa altura de 15 metros (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Entenda como foi o acidente no viaduto em Monlevade

O grave acidente em João Monlevade, na Região Central de Minas, ocorreu depois de obater node proteção da ponte, cair no despenhadeiro e, em seguida, pegar fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 11 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. O ônibus foi parcialmente destruído pelo fogo.Segundo os bombeiros, há uma grande dificuldade na área médica regional (Monlevade e Nova Era) para suportar a quantidade e gravidade das vítimas.Cerca de 20 feridos foram encaminhados para o Hospital Margarida, na cidade que ocorreu o acidente. Há informações de que o Hospital de Itabira vai emprestar material para o hospital de Monlevade.O acidente envolveu um ônibus de turismo, da cidade de, em Alagoas. Ainda não se sabe o destino final dos passageiros nem se o veículo estava regular. O motorista ainda não foi identificado. Segundo a PRF, ele teria pulado do veículo e fugido do local, o que ainda esta sendo averiguado.O acidente aconteceu no, na chamada "Ponte Jacuí", uma espécie dena BR-381, na área urbana da cidade. A queda foi de aproximadamente 15 metros.

De acordo com testemunhas, o ônibus desceu a serra, perdeu os freios, saiu desgovernado, entrou na contramão, passou pela ponte sobre o Rio Piracicaba. Depois, desceu de ré e caiu no despenhadeiro.



Ainda conforme testemunhas, nesse momento, quatro pessoas se salvaram porque conseguiram saltar com ônibus em movimento, uma delas seria o motorista do ônibus.

