Após acidente, Avenida Mário Werneck não tem previsão para ser liberada

A sexta-feira começou com transtorno para os motoristas que passam pelo Bairro, na Região Oeste de Belo Horizonte. Uma caminhonete derrubou um poste na, que foi. Segundo a BHTrans, ainda não há previsão para a liberação da via, uma das principais da região.

Segundo a BHTrans, uma caminhonete que descia a via ficou desgovernada, atravessou o canteiro central e bateu eu no poste de concreto, que caiu. Ninguém ficou ferido.De acordo com a(PM), os dois ocupantes da caminhonete apresentavam sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, fala desconexa e hálito etílico. Eles se recusaram a fazer o teste do bafômetro. A ocorrência deve ser encaminhada ao Detran.