Árvore cai sobre carro carro no Sul de Minas mas casal sofre só 'arranhões'

Árvore caiu sobre carro em movimento. Não chovia nem ventava forte no momento da queda (foto: Facebook/Reprodução)

Umacaiu sobre um carro nesta quinta-feira (3/12) em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Oaconteceu quando o veículo estava em movimento e dois ocupantes ficaram presos às ferragens. Apesar do impacto, as vítimas saíram praticamenteSegundo os militares, otransitava pela Avenida João Pinheiro, umas das principais da cidade. Testemunhas teriam informado que tudo foi muito rápido e onão conseguiu acelerar o veículo a tempo de evitar o choque.

Casal ficou preso às ferragens, mas teve ferimentos leves (foto: Facebook/Reprodução)

A árvore tinha cerca de 10 metros e se partiu perto da raiz. A estrutura atingiu o veículo que ficou completamente destruído.O motorista, de 66 anos, foi levado pelos bombeiros à Santa Casa da cidade. A esposa dele foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o mesmo hospital. De acordo com a assessoria da unidade, os dois estavam conscientes e tiveram apenas alguns arranhões. Eles já receberam alta.O Corpo de Bombeiros informou que não chovia e também não ventava forte no momento do acidente, por isso, a causa da queda ainda é desconhecida. O trânsito na avenida ficou interditado por algumas horas até a retirada completa da árvore.A reportagem entrou em contato com a prefeitura sobre as providências relacionadas ao caso, mas até a publicação desta matéria ainda não havia recebido o retorno.