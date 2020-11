Quedas de árvores complicam o trânsito na manhã desta sexta em BH

Queda de árvore na Avenida Artur Bernades (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

A capital mineira amanheceu com dois registros de quedas de árvore de grande porte nesta sexta-feira (20): uma na Rua Boaventura, no Bairro Indaiá, na Pampulha, e outra na Avenida Artur Bernardes, na orla da Barragem Santa Lúcia. Até o momento, ninguém se feriu.





Os Bombeiros, a Polícia Militar e a BHTrans trabalham no local para liberar a via. Por se tratar de uma árvore muito grande e por ter atingido a rede elétrica, por volta das 9h30 ainda não havia previsão de liberação.

%uD83D%uDEA7QUEDA DE ÁRVORE

07h50 Na Av Arthur Bernardes com Rua Prof. Boaventura Costa (B. Sta Lúcia) deixa via interditada no sentido Santo Antônio. BHTRANS, PMMG e Bombeiros no local pic.twitter.com/A3oOz9RwKu %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 20, 2020





Longe dali, na região da Pampulha, uma árvore de grande porte também caiu na Rua Boaventura, 832, na altura do Bairro Indaiá. O incidente aconteceu por volta das 6h50 e os Bombeiros também trabalham no local. Uma guarnição de salvamento foi mobilizada, mas ainda não há confirmação de vítimas.

Desvio no Centro

O trânsito também está sendo desviado no Centro da capital, mas não por causa de queda de árvore.

Por volta das 8h08, um caminhão com problemas mecânicos interrompeu o trânsito na esquina da Avenida do Contorno com Rua Rio Grande do Sul, nas proximidades da Rodoviária de BH, no Hipercentro de BH.





O retorno no sentido Centro-Bairro está interditado e o desvio está sendo realizado pela Rua 21 de Abril. As equipes da BHTrans estão no local e o reboque já foi acionado.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira