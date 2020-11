BH amanhece com sol e chuva nesta sexta; confira a previsão para o final de semana

Amanhecer com sol entre nuvens e chuva no Sagrada Família, Zona Leste de BH (foto: Frederico Teixeira/EM/D.A. Press)

O início da manhã foi de sol entre nuvens com chuvas de intensidade de fraca a forte em diferentes pontos da capital mineira nesta sexta-feira (20). De acordo com a Defesa Civil, pancadas atingiram sete das nove regionais de BH. Agora, a tendência é de perda de força e de abertura do tempo.









A regional que teve maior registro de chuvas no início da manhã foi a Nordeste, seguida da Venda Nova e da Norte. Nas demais, chuvas fracas. Somente as regiões Centro-Sul e Barreiro não tiveram precipitação na manhã desta sexta (20).

Apesar das chuvas, a Defesa Civil não contabilizou nenhum estrago nesta manhã e nem precisou fechar nenhuma avenida por risco de alagamento. Os Bombeiros estão atendendo ocorrências por quedas de árvores, mas ainda não há confirmação se ocorreram por causa das pancadas.

Por volta das 7h30, somente a regional Nordeste ainda registrava chuvas e, ainda assim, de fraca intensidade.





Final de semana





O tempo seguirá instável na capital durante o final de semana.

O sábado (21) deverá ser de céu encoberto com chances de chuviscos na capital. As temperaturas devem sofrer ligeira elevação, com termômetros entre 16°C e 27°C.





No domingo (22), entretanto, já há maior possibilidade de chuva e o céu fica entre muitas nuvens. Os termômetros ficam entre 15°C e 28°C.





Em Minas





O avanço da frente fria que provocou as chuvas dos últimos dias em BH em direção ao litoral Sul da Bahia, associada ao fluxo de umidade vindo da Amazônia, provocará chuvas intensas nas regiões Norte, Noroeste e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri.





Nas demais regiões do estado, condições semelhantes às de BH: probabilidade de chuva, mas de menor intensidade. Uma massa de ar polar que vem na retaguarda dessa frente fria provocará queda nas temperaturas.





A mínima para esta sexta-feira (20) no estado foi de 11°C, no Sul, e máxima de 30°C, no Triângulo e nos vales do Rio Doce e Mucuri. As condições de tempo praticamente se mantém estáveis em todo o estado no final de semana.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira