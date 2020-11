Chuva em BH: Região Leste já ultrapassou média histórica; Centro-Sul passa de 92% do esperado

Nas Regiões Leste, Centro-Oeste e Noroeste da capital, já choveu quase todo o esperado para o mês de novembro, segundo meteorologistas (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)









A terceira região mais atingida pelos temporais é a Noroeste, com 77,8mm - ou 74,1% da quantidade antevista pela meteorologia.





Este é o ranking de chuvas das regiões de BH:





Leste: 250,8 (104,6%) Centro Sul: 221,6 (92,4%) Noroeste: 177,8 (74,1%) Barreiro: 167,8 (70%) Pampulha: 164,6 (68,6%) Nordeste: 163 (68%) Oeste: 161,4 (67,3%) Venda Nova: 156,4 (65,2%) Norte: 125,2 (52,2%)





Sem trégua





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica o tempo chuvoso é fruto do avanço de uma frente fria vinda do litoral do sudeste, associado ao direcionamento de um canal de umidade do ar da Amazônia para o Brasil Central.

O acumulado deregistrado em Belo Horizonte até esta quinta-feira (18) já supera as previsões dos meteorologistas para todo o mês em diversas regiões.