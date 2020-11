BH pode ter chuva de granizo nesta quarta-feira, alerta Defesa Civil

Nessa terça (17), algumas regiões de Belo Horizonte foram afetadas pela chuva de granizo e ventania, como Leste e Venda Nova. No Bairro Boa Vista, por exemplo, um telhado de zinco chegou a ser arrancado, enquanto no Bairro Letícia, na Rua Padre Pedro Pinto, uma árvore de grande porte caiu no meio da via, comprometendo o fornecimento de energia elétrica no entorno.