Chuva causa estragos em Valadares e Mergulhão é interditado

O Mergulhão ficou completamente inundado e obstruiu o trânsito na Avenida Minas Gerais, no centro de Valadares (foto: Reprodução Redes Sociais)







Quem ficou sem poder passar sob os trilhos da Estrada de Ferro, dentro do Mergulhão, teve de buscar outros caminhos, também inundados, como o trecho da Rua Sete de Setembro, no caminho do GV Shopping, passando pelas ruas Belo Horizonte, São Paulo, Marechal Deodoro e Praça do Emigrante, com muita água.









Em vários pontos da cidade houve queda de árvores, que impediram a passagem dos carros. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica. Na entrada do Bairro Ilha dos Araújos, a Avenida Rio Doce ficou alagada e para atravessar a avenida, muitos tiveram de andar no meio da água.





que caiu emno fim da tarde de quarta-feira (18) alagou várias ruas e causou sérios problemas no trânsito da área central. O problema maior aconteceu no, um viaduto sob a Estrada de Ferro Vitória a Minas, na Avenida Minas, no centro da cidade. A água tomou conta do Mergulhão e o trânsito teve de ser interrompido no local.